Del Genio duro: “Non riesco a guardare più in faccia a Orsato”

Intervenendo alla trasmissione Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha affermato: “Quando si tratta di Orsato, io non do mai voti positivi. Deve fare sempre al meglio per non essere criticato ma da parte mia non riceverà mai lodi. Vi siete dimenticati cosa fece? Non riesco più a guardare quel arbitro dopo la partita Inter-Juve. Anche se sta dirigendo altri incontri non riesco comunque a vederlo. Ci ha privato di un sogno con il suo errore, è stato terribile! Non chiedetemi come votarlo, per me lui è sempre zero!”