Caf – Rese note le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione della Juventus

La Corte Federale d’Appello ha reso note le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione della Juventus. Secondo la CAF la Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo, considerano la gravità e la natura ripetuta e prolungata della violazione. Nel merito si ritiene che la Juve abbia commesso l’illecito vista la documentazione proveniente dai dirigenti del club “con valenza confessoria e dai relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture. Nei fatti nuovi che hanno portato alla riapertura del processo sportivo per le plusvalenze non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società. Sono trentasei le pagine di motivazioni per la sentenza di penalizzazione di 15 punti alla Juve nel processo plusvalenza. La Figc ha pubblicato ora le argomentazioni, che hanno portato alla revocazione del processo, alla condanna del club bianconero e al proscioglimento degli altri club.