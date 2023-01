Marca – Osimhen realizza un gol sensazionale ricordando tre assi brasiliani del passato

L’edizione odierna di Marca ha fatto il punto sulla partita di ieri tra Napoli e Roma, soffermandosi in particolare sul gol di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano spagnolo Osimhen è un bufalo quando gli spazi sono ampi e quando non lo sono raggiunge comunque l’obiettivo con la sua tecnica. Il giornale iberico descrive la marcatura del nigeriano sul cross di Kvara in questo modo. Osimhen lo abbassa di petto con la qualità di Romario, lo controlla di coscia come se fosse Ronaldinho e lo colpisce con una violenza tipica dello stesso Ronaldo