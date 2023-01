TMW – Il Napoli è sempre vigile sul mercato, per l’estate piace Rodrigo Becao dell’Udinese

Il Napoli e Cristiano Giuntoli sono sempre attenti su mercato, col Ds azzurro che tiene d’occhio tanti giocatori per migliorare la rosa. Come riportato da Tuttomercatoweb il Ds del Napoli ha messo nel mirino il difensore brasiliano dell’Udinese Rodrigo Becao. Il centrale brasiliano ha il contratto in scadenza nell’estate del prossimo anno e su di lui ci sono altri club oltre il Napoli. In Serie A stanno monitorando il difensore anche l’Inter e l’Atalanta, che vogliono provare a prenderlo in estate, così come gli azzurri.