Lecce-Salernitana – Le formazioni ufficiali dello scontro salvezza tra le due squadre del Sud

Alle 20.45 si affrontano al ‘Via del Mare’ di Lecce i giallorossi di casa e la Salernitana di Davide Nicola, che arriva da un periodo molto negativo. Per le due squadre questo match è fondamentale per la lotta salvezza e una vittoria potrebbe essere fondamentale. Al momento le due squadre si trovano rispettivamente al quattordicesimo e al quindicesimo posto, con i salentini a 20 punti e i granata a 18. Il club allenato da Davide Nicola vuole riprendersi dopo le due pesanti sconfitte con Napoli e Atalanta e per questo schiera in attacco Dia e Piatek. Dall’altra parte Marco Baroni schiera come punta centrale Colombo e al suo fianco Strefezza e Oudin. Queste le formazioni ufficiali:



Lecce – Falcone; Gendrey; Baschirotto; Umtiti; Pezzella; Hjulmand; Blin; Maleh; Oudin; Colombo; Strefezza

Salernitana – Ochoa; Sambia; Bronn; Troost-Ekong; Bradaric; Bohinen; Vilhena; Coulibaly; Candreva; Piatek; Dia