Sportitalia – Il Napoli e il Bologna seguono con interesse Ibrahima Bamba del Vitoria Guimaraes

Il Ds del Napoli Cristiano Giuntoli è sempre molto vigile sul mercato per portare in azzurro giocatori forti e futuribili. Tra i tanti giocatori che interessano al Napoli spunta il nome di Ibrahima Bamba, centrocampista di nazionalità italiana che è in forza al Vitoria Guimaraes. Come riporta Sportitalia non c’è solo il Napoli sul centrocampista classe 2002, ma anche altre 2 società italiane e una top inglese. Seguono con forte interesse il calciatore con passaporto ivoriano anche Atalanta, Bologna e Arsenal, che si vorrebbero muovere in anticipo per portare a giugno il centrocampista a casa.