Gazzetta – Supercoppa in Arabia Saudita, oltre al rinnovo c’è la possibilità di disputare una giornata di Serie A all’estero

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport scrive a proposito della Supercoppa Italiana giocatasi in Arabia Saudita e dei possibili futuri scenari riguardanti la possibilità di giocare partite nel paese arabo. La partita di Supercoppa disputata ieri sera a Riyad è l’ultima gara prevista nel contratto stipulato tra la Lega Serie A e l’Arabia Saudita. L’accordo, che ha fruttato ben 7,5 milioni di euro per la sfida tra Inter e Milan, potrebbe essere rinnovato nei prossimi anni alla cifra di 23 milioni di euro, a patto che venga modificato il format della competizione: non più una gara secca tra la vincitrice del Campionato e quella della Coppa Italia, ma un mini torneo tra le prime due del Campionato e le finaliste della Coppa Italia, sulla falsa riga del modello spagnolo. L’intenzione della Lega – aggiunge la testata – è quella di rimanere in Arabia, seppur la candidatura degli Emirati Arabi Uniti resti allo sfondo. La sorpresa però, è quella che in futuro potrebbe essere organizzata un’intera giornata di Serie A all’estero.