Gazzetta – Osimhen, contro la Cremonese il migliore in campo. Colpisce la sua crescita emotiva da vero leader!

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Victor Osimhen. Il quotidiano ha esaltato la sua concentrazione e la voglia di fare bene contro la Cremonese, nonostante il risultato:

“E per chi era stato protagonista venerdì, subentrando nella ripresa con la Cremonese, o addirittura in questo caso nei supplementari, ha colpito la spietata concentrazione di Victor Osimhen. Il nigeriano si è riscaldato con grande scrupolo ed è entrato sotto il diluvio, ma al primo pallone toccato (di testa) ha costretto Carnesecchi alla sua parata più complicata e poi si è battuto su ogni pallone, sfiorando ancora il gol e arrabbiandosi quando l’azione dei suoi compagni non si svolgeva sui canoni più logici. Insomma un vero leader che per poco non riusciva a modo suo a risolvere comunque la partita. Ecco la grande fame mostrata da Victor anche in una notte in cui non doveva essere protagonista (è stato il sesto cambio, nel supplementare) è da esempio per il gruppo e per l’intero ambiente”.