Dazn, Montolivo: “Spalletti condottiero. La squadra farebbe di tutto per lui”

Nel corso di “Tutti bravi dal divano”, è intervenuto Riccardo Montolivo, ex giocatore del Milan, per parlare del Napoli e di Spalletti: “Adesso nella rosa del Napoli ci sono tutti giocatori che devono a Spalletti il loro status attuale. Prima c’era altri giocatori che avevano già dimostrato con altri allenatori, che erano già stati importanti in nazionale e avevano fatto grandi stagioni con Sarri, penso a Insigne, Koulibaly e Mertens. Invece questi giocatori, probabilmente, vedono in lui una figura non dico quasi paterna ma un condottiero e darebbero tutto per lui”.