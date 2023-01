Dopo la straripante vittoria del Napoli sulla Juventus, sono arrivate sui social molteplici celebrazioni alla squadra di Luciano Spalletti. Non poteva mancare quella di Al Thani, sceicco arabo, che da tempo segue il Napoli, per ora solo come tifoso. Lo sceicco ha postato nelle sue storie Instagram il motto “Forza Napoli”, con l’esultanza di Elmas e Di Lorenzo dopo il quinto gol del Napoli contro la Juventus.