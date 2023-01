Trasferte vietate: ecco le 4 partite che salteranno i tifosi del Napoli

L’edizione odierna del Corriere della Sera fa chiarezza per il divieto di trasferta che ha coinvolto i tifosi di Napoli e Roma. I tifosi partenopei non potranno assistere alle partite della loro squadra del cuore in trasferta per due mesi, fino al 14 marzo. Sono vietate le trasferte contro Salernitana, Spezia, Sassuolo ed Empoli. Per i tifosi romanisti, saranno vietate le trasferte contro Spezia, Napoli, Lecce e Cremonese. Da ricordare che sarà vietata anche un’eventuale trasferta ai quarti di Coppa Italia, qualora il Napoli dovesse battere la Cremonese