Ezequiel Lavezzi, ex calciatore con un roseo passato al Napoli, ha pubblicato una storia su Instagram riguardante l’imminente sfida Napoli-Juventus. L’argentino, tra i calciatori più amati dai tifosi, ha lasciato più volte il segno in una sfida contro i bianconeri, andando a segno in due occasioni e giocando la sua ultima partita proprio la Juve, match nel quale gli azzurri hanno vinto il primo trofeo dell’era De Laurentiis: la Coppa Italia della stagione 2011-12.