Calamai: “La Juve è una mina vagante, ma se il Napoli vince diventa difficile pensare ad una rimonta”

Luca Calamai, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio, dove ha parlato della sfida tra Napoli e Juventus.

“La settimana scorsa dopo il turno infrasettimanale avevo indicato la Juve come la più temibile rivale del Napoli, anche se la classifica diceva che il Milan era più avanti e l’Inter aveva appena battuto il Napoli. Il calcio però è fatto di momenti, e la Juventus in un momento delicatissimo dal punto di vista societario si è compattata. Non fai otto vittorie senza subire gol se non hai un gruppo squadra che lavora con una sola testa e con grande entusiasmo. La Juventus sta per inserire il miglior Chiesa, sta per recuperare Vlahovic e Pogba. Dimmi quale squadre può inserire tre giocatori di questo livello in un gruppo che non prende mai gol. La Juve è la vera mina vagante, ma c’è la partita di venerdì. Se venerdì il Napoli batte la Juve diventa difficile immaginare qualsiasi tipo di rimonta. Il Napoli non deve avere il braccino, il Napoli la deve vincere. Non è il momento dei ragionamenti, in questo momento è più forte e gioca in casa. Se la vince il campionato è già chiuso, se fai troppi calcoli vai in difficoltà. A questo gioco la Juventus è imbattibile”.