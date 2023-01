Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parlerà in conferenza stampa da Castel Volturno alle ore 15. Un appuntamento che sarà di grandissima importanza, poiché alla vigilia dell’incontro Napoli-Juventus. I temi, dalle possibili scelte di formazione a come arriverà la squadra a questa sfida molto sentita, potrebbero avere un enorme eco. Come di consueto, MondoNapoli fornirà la diretta testuale dell’evento.