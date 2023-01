Tuttosport – Bergomi: “Tra Napoli e Juve mi aspetto una partita bloccata…”

L’edizione odierna di Tuttosport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Bergomi.

Il giornalista e telecronista di Sky Sport si è soffermato sul big match di venerdì sera tra Napoli e Juventus: “Mi aspetto una partita abbastanza bloccata. Il calcio cambia repentinamente. Ci siamo lasciati con gli azzurri che sembravano quasi imbattibili. Ma il 2023 si è aperto con la sconfitta con l’Inter e la vittoria di Genova, con un messaggio non verbale che dice che non siano più gli stessi della prima parte della stagione. Il Napoli sentirà tantissimo la partita, magari ai ragazzi di Spalletti potrebbe andare bene anche il pareggio. Dall’altra parte c’è la Juventus che arriva da otto vittorie di fila senza prendere gol”.

Poi, parentesi su Osimhen: “La Juventus dovrà accettare l’uno contro uno con l’attaccante del Napoli, togliendoli la profondità. Il nigeriano è forte, con l’Inter ha fatto fatica, con la Sampdoria è andato molto bene. Può segnare di testa, in velocità, è uno coraggioso. Servirà tanta concentrazione, il saperlo anticipare, l’essere attenti per 90 e più minuti”.

Sui difensori azzurri: “Stanno facendo bene. Non si parla più di Koulibaly tanto per dire. Kim è un soldato, gli dici fai questo e lui esegue. Uno di quelli determinati su ogni pallone, un acquisto azzeccato. Rrahmani è meno veloce, ma ti dà sicurezza: i due si completano. In fascia Di Lorenzo è una macchina. Un ragazzo serio, bravo in entrambe le fase. Mario Rui è cresciuto. Olivera e Juan Jesus si sono fatti trovare pronti. Insomma è un ottimo reparto”.