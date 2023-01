L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sugli scontri tra ultras del Napoli e della Roma avvenuti sull’A1.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che oggi l”Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si riunirà per prendere provvedimenti relativi a quanto accaduto domenica scorsa. È molto probabile si opterà per la chiusura del settore ospiti degli stadi in occasione dei match delle due squadre fino a fine campionato.