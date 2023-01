Cesarano: “Ecco quale sarà la chiave scudetto. Kvaratskhelia ha un problema”

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto a Radio Crc per parlare del momento di forma che sta attraversando il Napoli di Spalletti.

Ecco le sue parole: “Quest’anno con il Napoli c’è da impazzire. È tutto frutto di una realtà calcistica da portare d’esempio in tutta Europa. Deve crescere la tifoseria: non c’è quella convinzione giusta e la consapevolezza di essere forti, deve crescere l’autostima dei tifosi. L’Inter aveva bisogno di arrivare alla gara con il Napoli al massimo della convinzione, la preparazione è diversa perché il Napoli può permettersi un lavoro nel tempo a differenza dell’Inter. Il Napoli deve essere strategico, tranquillo e sereno. Non sappiamo che tipo di carico abbia svolto il Napoli, ma di sicuro avranno aumentato qualcosa”.

Su Kvaratskhelia: “Tutti si pongono questo grandissimo dubbio, vi svelo qual è il vero problema: lui ha accusato un tipo di acciacco che se non ti sblocchi psicologicamente non viene superato. Ho l’impressione che rispetto a prima stia pensando troppo, è condizionato dal gol che non arriva e dal dribbling che non riesce. Osimhen può essere la chiave per lo scudetto, ma il Napoli ha in ogni ruolo un cambio di lusso“.