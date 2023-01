Guardalà svela: “Ecco le mosse di Allegri per contrastare il Napoli”

Il giornalista Giovanni Guardalà è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live, per parlare di Napoli-Juventus. Guardalà si è soffermato sulla formazione che schiererà Massimiliano Allegri per fermare il Napoli.

Di seguito le parole del giornalista di Sky Sport: “Mi aspetto una Juventus con Paredes titolare. Sulla difesa ho certezze: Bremer e Alex Sandro verranno confermati. Ci sarà probabilmente Di Maria alle spalle di Milik, mentre Chiesa partirà dalla panchina. È un giocatore che, in questo momento, può fare bene solo a partita in corso”.

Infine ha concluso: “Massimiliano Allegri farà delle mosse per fermare l’incisività di Kvaratskhelia e Osimhen? Non farà cose speciali, piazzerà una difesa attenta e, poi, al momento giusto farà ripartire la squadra in contropiede. Il polacco sta facendo una grande stagione, Allegri voleva Morata, ma Milik si sta confermando un ottimo giocatore”.