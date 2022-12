Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del calciomercato azzurro. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli non ha alcuna esigenza sul mercato. Terzino destro e portiere sono due problemi risolti con Bereszynski e Contini, ora il club può mettersi tranquillamente alla finestra e valutare la questione Demme, anche se il Napoli gli ha detto di rimanere. Se il tedesco vuole andare è giusto che vada. Dovesse partire, credo che il Napoli valuterà un sostituto, anche se le soluzioni in casa ci sono, ma credo che qualcosa lo farebbe per non restare scoperti in quel ruolo delicato”.