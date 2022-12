Salernitana-Ochoa: “Ecco cosa ho chiesto a Lozano”

Guillermo Ochoa, nuovo portiere della Salernitana, si è presentato alla stampa e ai tifosi nella conferenza stampa di presentazione. L’estremo difensore messicano ha risposto così quando gli hanno chiesto se avesse sentito Chucky Lozano:

“Dopo il Mondiale non ci siamo sentiti tanto, gli ho solo chiesto informazioni generali sul campionato italiano. Non ho chiesto consigli riguardo alla mia scelta di venire qui a Salerno. Mi è bastato parlare con il direttore sportivo De Sanctis per capire quanto fosse prestigioso il progetto della Salernitana. Sono veramente orgoglioso di essere qui, darò tutto”.