Gazzetta – Meret dovrà migliorare in vista della volata scudetto

Alex Meret può dare ancora tanto a questo Napoli.

Ne ha parlato con particolare attenzione l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui ci sarebbero ancora luci ed ombre nella carriera del numero uno azzurro. Dopo annate complicate dal suo arrivo a Napoli, finalmente quella attuale sembrerebbe essere la stagione di svolta per il friulano: a rovesciare questa corrente di pensiero, però, ci sarebbe la media voto per partita che lo considera solo la sesta forza tra i portieri della Serie A. Il futuro di Alex è roseo, forse lo è già il presente, ma per l’obiettivo finale servirà probabilmente andare anche oltre le più rosee aspettative.