Gazzetta – Il Napoli in estate chiese info su Beto: la pista non è tramontata

Il Napoli continua a monitorare il profilo dell’attaccante Beto, in forza ora all’Udinese.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il portoghese piacerebbe alla dirigenza azzurra e non poco. La situazione di Osimhen non è stabile e il calciatore piace soprattutto in Inghilterra. Gli azzurri hanno ottimi rapporti con i friulani e in caso di addio di Victor, le discussioni per Beto potrebbero riaprirsi. Ad ogni modo l’Udinese è da sempre bottega carissima di talenti in giro per il mondo, situazione che potrebbe essere da ostacolo per le aspettative della dirigenza partenopea. Il profilo dell’attaccante, dunque, continua a piacere anche se il presente è targato Victor Osimhen.