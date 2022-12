Boniek: “Napoletani scaramantici, ma possono vincere anche la Champions

Zbigniew Boniek, vicepresidente dell’Uefa, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport a proposito della rosa di candidati al premio di miglior allenatore del 2022. “Penso che per arrivare a giudicare un allenatore ci sono due strade: o conoscere il modo in cui lavora e lasciar perdere quello che si racconta in giro, le interviste, i social media, le dichiarazioni che rilascia; oppure guardare solo ai risultati. Se scegliamo quest’ultimo criterio, sappiamo tutti chi è il numero uno dell’anno: Carlo Ancelotti” spiega Boniek che quindi analizza chi sono i possibili vincitori del secondo posto. Per l’Italia, in particolare, i due rappresentati prescelti sono Mourinho e Spalletti: “Mourinho per nome, fama, carisma, richiamo mediatico partecipa sempre a queste corse. Inoltre la Roma ha vinto la Conference League.

Spalletti mi piace e m’incuriosisce, concreto, di poche parole, sa che cosa chiedere alla squadra. Lo vedo però come vincitore del premio il prossimo anno, quando avrà conquistato lo scudetto. Al Napoli possono essere scaramantici quanto vogliono, ma io lo dico: hanno un grande vantaggio, una proposta di gioco e nessuno che li insegua con la sufficiente continuità. Possono vincere anche la Champions”.