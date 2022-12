SPORTITALIA – Per il dopo Lozano c’è Adama Traore

Gianluigi Longari firma il focus di Sportitalia dedicato al mercato del Napoli. Come si legge sul portale dell’emittente televisiva, “A gennaio dei supereroi azzurri non si muove nessuno, anche perché, dopo aver restituito ai propri tifosi tutto quell’entusiasmo perso nel giro di pochi mesi, bisogna completare l’opera. Inter, Samp e Juve, calendario che spaventa relativamente chi, finora, ha fatto un altro sport e che non ha di certo perso nemmeno un grammo di fiducia dopo le due amichevoli del Maradona. Dal campo alla scrivania, dove l’esigenza di trovare un vice Di Lorenzo si è già trasformata in un lontano ricordo, sarà infatti il polacco Bereszynski a dare il cambio all’instancabile capitano azzurro quando il serbatoio vuoto lo costringerà ad accostare in panchina”.

COLPO PER L’ESTATE – “Nessun colpo in vista per gennaio, ma filosofia che non cambia, i successi si costruiscono con pazienza, motivo per cui Giuntoli, oggetto del desiderio della Juve, sta già pianificando quelle che potrebbero diventare le sue ultime mosse da direttore sportivo del Napoli. Già partita da tempo quindi la caccia a quello che sarà il sostituto del “Chucky” Lozano, piace particolarmente il profilo dell’ingombrante Adama Traorè, esterno d’attacco in scadenza con il Wolverhampton. Tutti scenari che però non distraggono minimamente la piazza partenopea, che in testa ha soltanto pensieri tricolori” conclude il noto giornalista, al termine del suo articolo.