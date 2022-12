Marino: “L’esperienza di Spalletti darà equilibrio al Napoli”

Pasquale Marino, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Gennaio mese determinante per il Napoli: situazione borderline per il club azzurro? L’esperienza di Spalletti e del suo staff darà equilibrio alla squadra. Gli azzurri arriveranno molto bene a gennaio; è una rosa formata da automatismi, ha un’organizzazione di gioco delineata. Il Napoli, inoltre, può contare anche su individualità importanti, valide di saltare gli avversari e creare delle alternative valide. Questo Napoli ha piantato le sue radici nelle delusioni del passato… In ogni momento di negativo c’è sempre una reazione, è necessario poter estrapolare gli aspetti positivi dai fallimenti. Dopo le cessioni di calciatori importanti, chi supponeva che il Napoli potesse trovarsi in questa posizione di classifica ad inizio di stagione? Lo staff sta raccogliendo i frutti raccolti in seguito ad un operato minuzioso, si toglierà tante soddisfazioni nella seconda parte di stagione”.