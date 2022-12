Non c’è pace per Mike Maignan, forte portiere francese del Milan. Il calciatore, fermo da ottobre per una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro, non ha ancora ripreso la migliore condizione fisica. Anzi, gli esiti dell’infortunio non permettono all’estremo difensore di permettere un’ulteriore progressione del lavoro, e di conseguenza, rallenterà il suo rientro in campo. Un nuovo punto sulle sue condizioni verrà stabilito tra due settimane. A riportare è Tuttomercatoweb.