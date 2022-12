Mondo del calcio in lutto, è morto Sinisa Mihajlovic a soli 53 anni

Un lutto tremendo ha appena sconvolto il mondo del calcio. È arrivata da pochi minuti la notizia del decesso di Sinisa Mihajlovic, ex giocatore ed allenatore serbo, scomparso all’età di 53 anni. Da calciatore, ha vinto una coppa dei campioni con la Stella Rossa, per poi disputare una lunga carriera in Italia, dove ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Ha poi intrapreso la carriera da allenatore dirigendo Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Nel mezzo, due esperienze sulla panchina della Nazionale serba e una brevissima parentesi allo Sporting Lisbona. Nel corso della sua ultima esperienza sulla panchina dei felsinei, ha annunciato di avere una leucemia mieloide acuta. Malattia che però non gli ha impedito di lasciare la carriera nel mondo del calcio. Il 26 marzo 2022, ha annunciato una ricaduta della malattia e di dover ricominciare un nuovo ciclo di cure. Dopo essere stato sollevato dall’incarico di allenatore, le sue condizioni sono man mano peggiorate, fino alla sua prematura scomparsa.