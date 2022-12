Perillo: “Alcuni giocatori azzurri meritano più spazio. ma gli vengono tarpate le ali”

Durante la trasmissione “Un calcio alla radio”, in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto Antonello Perillo, giornalista Rai. Tra i tanti argomenti, ha parlato del mondiale in vista della finale tra Argentina e Francia, ma si è espresso anche sul Napoli.

Di seguito le sue parole: “Messi è un fuoriclasse, ma non paragonabile a Maradona. Questo è il Mondiale delle partite imprevedibili. Finale Francia-Argentina, non saprei neppure dire chi la potrebbe vincere. Sono due squadre molto attrezzate e la Francia lo meriterebbe per le assenze pesantissime, come Kanté, Pogba, Benzema che è stato perfettamente sostituito da Giroud. Non tifo per nessuna, al massimo Argentina. Dybala avrebbe meritato più spazio“.

Sul Napoli e sul mercato degli azzurri ha aggiunto: “Bereszynski al Napoli? Quest’estate mi sono posto più volte delle domande, quanto è giusto per Zanoli, Zerbin e Gaetano restare nel Napoli, partecipare a quella che si sta rivelando un’avventura fantastica, per la loro crescita? Meritano spazio, mettere in mostra qualità, lo meritano”.

Infine Perillo ha concluso: “Non credo in un buco dietro Di Lorenzo, in questo Napoli c’è Zanoli che si sa proporre, fa bei cross, sta crescendo, ma Di Lorenzo, come Lobotka, le gioca tutte, quindi gli vengono tarpate le ali“.