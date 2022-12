Chiariello: “Vi svelo la grande differenza tra Messi e Maradona. Su Ronaldo…”

Il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Napoli Centrale per parlare dei grandi campioni che hanno partecipato al Mondiale.

Di seguito le sue parole: “Modric ha 37 anni, ma sta invecchiando bene a differenza di Cristiano Ronaldo colpito anch’egli dalla hubris che caratterizza anche Andrea Agnelli. Cristiano Ronaldo non si rende conto che l’eternità gli sarà data quando finirà di giocare, vedremo se entrerà tra i primi della storia – per me neanche tra i primi 10 – a differenza di Messi”.

“Indiscutibilmente un fuoriclasse che ha coltivato soltanto l’io. Ho sentito una recente intervista di Ibrahimovic che con tutta la sua tracotanza verbale e fisica, il suo imprinting sempre spavaldo, ha detto cose di una maturità straordinaria dove ha anteposto il noi all’io, pur sentendosi Dio”.

Infine, Chiariello ha concluso: “Lui riesce a coniugare le due cose, non come Cristiano Ronaldo e neppure Lionel ci riusciva. Sapete cosa faceva Messi in Nazionale? Quando tutti si univano attorno a Mascherano lui si isolava con lo sguardo fisso del vuoto e io pensavo: ‘Che differenza con Maradona’”