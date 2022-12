Bruscolotti: “Il Napoli cercherà di rafforzarsi laddove i giocatori hanno giocato troppo. Spalletti sa che…”

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Piazza Affari, in onda su Tmw Radio. Tra gli argomenti, si è parlato del possibile scambio tra il sampdoriano Bartosz Bereszynski e il partenopeo Alessandro Zanoli.

“Scambio Bereszynski-Zanoli? Il Napoli cercherà sicuramente di rafforzarsi laddove i giocatori hanno giocato troppo, come per esempio sulla fascia destra di Di Lorenzo. Anche se lui tira alla grande, bisogna cautelarsi e mantenere questo primo posto con i denti. Spalletti sa che per arrivare in fondo deve avere alternative proprio per non diventare prevedibile e avere più scelte”.