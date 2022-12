Giordano: “Non so come facesse Maradona nel 1986, era fortissimo”

Durante la trasmissione Tifosi Napoletani, in onda su Tele A, Bruno Giordano, ex compagno di squadra di Maradona, ha parlato del ‘Pibe de Oro‘.

Di seguito le sue parole: “Nessuno si rende davvero conto di quello che fece Diego Armando Maradona nel 1986. A Città del Messico, in occasione del Mondiale, io facevo fatica addirittura a respirare. Facevo uno scatto di pochi metri e mi ritrovavo col fiatone. Invece vedevo che Diego scattava e controscattava sempre. Non so come facesse a fare delle corse di settanta, ottanta metri senza risentirne dal punto di vista fisico. Maradona era fortissimo anche sulla resistenza fisica”,