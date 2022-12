Serie A – Dal 4 gennaio verrà introdotto il fuorigioco semiautomatico. L’annuncio di Casini

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, ospite in un programma Rai dal titolo Casa Italia ha parlato di alcuni cambiamenti che ci saranno. Il presidente ha spiegato i cambiamenti e ha spiegato ciò che verrà presentato il 15 dicembre per riformare la Serie A. Queste le sue parole: “Siamo pronti ad applicare in Italia, così come ai Mondiali il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato del 4 gennaio. Dopo la manca qualificazione al Mondiale della nostra Nazionale abbiamo il dovere come Lega di proporre delle riforme che vadano ad attraversare tutti gli ambiti, dal settore sportivo, come per esempio il miglioramento della var o il tempo effettivo, alla valorizzazione dei giovani, che è un elemento fondamentale della riforma. Vogliamo investire sulle Youth finals e concentrare in una settimana le finali dei campionati giovanili in un solo posto, così da avere un unico grande evento. Anche un aiuto alla Nazionale è presente nella riforma andando a valorizzare i giovani e fornendo la possibilità di stage. In generale un impiego maggiore dei giovani grazie alle seconde squadre”.