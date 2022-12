Uno degli ultimi nomi ad essere finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello di Tommaso Baldanzi, giovane 2003 in forza all’Empoli. In questa stagione per lui 2 gol in 6 presenze, un rendimento che ha attirato il Napoli e non solo. Tuttavia, come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il calciatore non si muoverà a gennaio a meno di offerte irrinunciabili. L’intenzione dei toscani è quella di non privarsi del proprio gioiello nella sessione di mercato invernale.