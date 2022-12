TuttoSport – ADL in silenzioso ossequio: non si esprime sul fronte Juve

ADL ha deciso di non esprimersi sulle vicende che stanno riguardando il mondo Juve.

L’edizione odierna di TuttoSport ha parlato del rispettoso silenzio operato dal patron azzurro, che di sua sponte non ha voluto proferir parola sulla bagarre mediatica che sta influenzando tutte le scelte editoriali delle ultime settimane: “Alle domande sul caso Juventus, De Laurentiis ha assunto lo stesso atteggiamento pragmatico e rispettoso del corso delle indagini mostrato da tutti i dirigenti del calcio, da quelli dei club a quelli delle istituzioni. Che hanno messo in guardia contro le sentenze di piazza emesse prima di quelle ufficiali. Una unanimità di atteggiamento, opposta al montante clima da «caccia alle streghe», per usare le parole pronunciate qualche giorno fa da Adriano Galliani, che dovrebbe far riflettere”.