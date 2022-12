CorrSera – La Salernitana vorrebbe Diego Demme in granata

Diego Demme è oramai sul punto di lasciare il Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, il centrocampista tedesco potrebbe rimanere in Campania: su di lui ci sarebbe la Salernitana di Iervolino. Il suo procuratore, Marco Busiello, è pronto ad inserirlo in un progetto che possa metterlo al centro dei piani societari. In questo Napoli sta trovando poco spazio e la situazione potrebbe non cambiare fino al termine della stagione. La piazza salernitana potrebbe essere utile per ridare vivacità ed energia al centrocampista ex Lipsia.