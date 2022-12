Il Mattino – Napoli colorato di rosso in bilancio: il Covid ha pesato tantissimo

Il Covid ha frenato un bilancio in verde per il Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, gli azzurri avrebbero un bilancio in rosso di ben 50 miloni di euro. Ecco il resoconto del quotidiano regionale sulla situazione: “Nel frattempo, l’ ultimobbilancio del club azzurro ha chiuso con un altro profondo rosso: una perdita di esercizio di quasi 52 milioni euro). Annunciata. In totale, per capire, negli ultimi tre anni l’ andazzo della società azzurra, nell’ era Covid, il Napoli ha chiuso con un meno 130 milioni. Non spiccioli per una proprietà che fa dell’ autofinanziamento e dell’ equilibrio economico il proprio faro. Meno 51,951 milioni, il prezzo pagato da un monte ingaggi mostre (circa 115 milioni di euro) che ha pesato sul fatturato complessivo senza Champions nella misura di quasi il 75 per cento”.

Il Napoli sa come recuperare il terreno perduto.