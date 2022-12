Fedele: “A gennaio non toccherei praticamente niente e terrei Demme”

Enrico Fedele, opinionista napoletano, si è espresso sulla sessione di mercato di gennaio.

Secondo quanto espresso da quest’ultimo a Radio Marte, il Napoli non dovrebbe cambiare nulla nel mercato invernale: “Per me non serve toccare niente in questi giorni di calciomercato, terrei anche Demme dal momento in cui a centrocampo può fare diversi ruoli”. Questo quanto riferito da Fedele, che dunque fa parte della schiera di coloro che credono sia indispensabile non modificare l’assetto tattico con nessun innesto.