Napoli occhi su Samardzic e Frattesi: dipenderà da due giocatori

Il Napoli guarda già al mercato futuro. Giuntoli e tutto il suo scout sono al lavoro su due nomi in particolare: Frattesi e Samardzic (dove anche Spalletti ha parlato di lui in conferenza stampa dopo Napoli-Udinese). Tutto questo è legato ovviamente a Ndombele (in prestito) e a Zielinski (in scadenza nel 2024).

L’edizione odierna di Repubblica riferisce quanto segue: “Nomi come Samardzic dell’Udinese o Frattesi del Sassuolo restano sul tavolo, ma sembrano più ipotesi per il mercato, quando qualche novità in mediana potrebbe esserci, legate soprattutto al futuro di Ndombele (in prestito dal Tottenham) o dello stesso Zielinski che è in scadenza nel 2024 e intanto ieri ha salutato il mondiale”, si legge sul quotidiano. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.