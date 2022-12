Clemente sul caso Mertens: “Tante bugie su questa vicenda, ecco la verità”

Guido Clemente di San Luca, professore di Diritto Amministrativo e tifoso della squadra azzurra, ai microfoni di Campania Sport è tornato sulla dolorosa separazione tra Dries ed il Napoli: “Sono state dette tante bugie, su questa vicenda. C’è chi sostiene che avesse chiesto la luna per firmare il rinnovo, ma non è così. Mertens guadagnava tanti soldi, ma non ha mai chiesto 4,5 milioni per il nuovo contratto: ha chiesto soltanto uno stipendio da non meno di 2.5, vale a dire una cifra già molto più bassa di quella che percepiva. Per il resto, voleva che ai suoi agenti venisse corrisposto il giusto per operazioni di questo tipo, considerando che, di fatto, sarebbe stato un giocatore libero”.