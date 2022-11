Il Mattino – Il Napoli dovrà fare i conti con Zielinski: rinnovo non facile da archiviare

Piotr Zielinski è uno dei simboli della rinascita del secondo Napoli di Luciano Spalletti.

Nonostante abbia un ruolo importante da titolare e non abbia in passato avanzato grandi richieste, secondo l’edizione odierna de Il Mattino non sarebbe del tutto facile avviare un discorso di rinnovo con il polacco e il suo entourage. In estate, dopo il corteggiamento del West Ham ed altre sirene estere, il calciatore aveva chiesto di percepire un ingaggio pari a 5 milioni di euro annui. Una richiesta che potrebbe divaricare il rapporto tra lo stesso Zielinski e la società: attualmente, se dovessero essere ancora valide queste cifra, sarebbe complicato ottenere il placet della società azzurra in merito ad una cifra così elevata. Il suo contratto scadrà tra due anni e sarà fondamentale capire Piotr cosa vorrà fare del suo destino.