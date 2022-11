Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttojuve.com, analizzando la lotta scudetto. Queste le sue parole: “Per me, l’unica squadra che può infastidire il Napoli è la Juventus. Gli azzurri quest’anno sono clamorosi, non credo che crolleranno molto facilmente. La Juve, però, è molto decisa e convinta: ha il dna vincente. Per me la squadra di Allegri se la giocherà con Napoli, Milan e Inter“.