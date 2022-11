Mondiale 2022 – Nel terzo match di questa seconda giornata pareggio tra Olanda ed Ecuador

Alle ore 17 si è disputato anche l’altro match del gruppo A dopo la sfida tra Qatar e Senegal. Al Khalifa International Stadium si sono affrontate Ecuador e Olanda, con la sfida che è terminata in pareggio. Le due squadre arrivavano da una vittoria nel primo match e si giocavano il primo posto nel gruppo. Il pareggio fa sì che la qualificazione resti ancora aperta per Ecuador, Olanda e anche per il Senegal, che affronterà l’Ecuador nel terzo match. La partita viene sbloccata da Cody Gakpo dopo soli 6 minuti, e nel secondo tempo Enner Valencia sigla il gol del definitivo 1-1, con il suo terzo gol in questo Mondiale. Le due nazionali salgono a quota 4 punti nel gruppo A.