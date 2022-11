Monti: “Al Napoli manca un vero sostituto di Kvara, si può fare mercato pensando alla cessione di Lozano”

Gianluca Monti, noto giornalista della Gazzetta dello Sport ha parlato ai microfoni di Radio Crc nel corso del programma “Si gonfia la Rete”. Il giornalista ha parlato del Napoli e del fatto che agli azzurri manchi un vero sostituto di Kvaratskhelia. Queste le sue parole: “Il Napoli non ha un vero sostituto di Kvaratskhelia, anche se in attacco è molto coperto. Per fare mercato si può pensare alla cessione di Lozano. Ora il club azzurro ha finito l’ammortamento del cartellino e per questo si guarda intorno, con profili come Adama Traorè. Il Napoli lo ha pagato tanto e gli ha dato un grande ingaggio, ma ora che l’ammortamento è finito potrebbe generare in estate una grande plusvalenza per il club azzurro. Prendere un vice Di Lorenzo potrebbe dare la possibilità di non bruciare un giovane talento come Zanoli, che è un ragazzo molto bravo, ma quando giochi poco è difficile trovare la gamba”.