Mazzocchi operato ai legamenti: tempi di recupero molto lunghi

Pasquale Mazzocchi, obiettivo degli azzurri, questa mattina alle 8.30 si è sottoposto al delicato intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La buona notizia è che non è stato interessato il crociato altrimenti la stagione del calciatore della salernitana poteva dirsi conclusa.

Si tratta, tuttavia, di una lesione di terzo grado e i tempi di recupero non saranno certamente brevi. La Salernitana ritiene possa tornare a disposizione dopo la sosta di marzo, ma sarà comunque costretta a tornare sul mercato per mettere a disposizione dell’allenatore un altro esterno destro possibilmente entro la gara del 4 gennaio con il Milan, quando mancherà anche Candreva per squalifica. Mazzocchi inizierà a brevissimo il percorso riabilitativo e ha ricevuto messaggi d’affetto e di sostegno da parte dei compagni, del club e della dirigenza. Cosi riporta TuttoSalernitana.