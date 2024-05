CdS – Per la mediana piace anche Manu Koné del Moenchengladbach. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, scrive a proposito di una nuova idea di mercato di Giovanni Manna, futuro Ds del Napoli. Il nome in questione è Emmanuel Kouadio Koné (detto Manu), in forza al Borussia Moenchengladbach. Si tratta di un centrocampista francese che compirà 23 anni il prossimo 17 maggio. Dal punto di vista delle caratteristiche, è in grado di coniugare ad un buon livello sia quantità e fisico che una certa qualità. Nel corso di questa stagione, ha messo a referto 2 gol e 2 assist tra tutte le competizioni. Il suo profilo si aggiunge ai tanti già seguiti da Manna nel tentativo di rinforzare la squadra per la prossima stagione.