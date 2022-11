KKN – Giuntoli ha guardato Svizzera-Camerun per monitorare un giocatore

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha seguito con attenzione la sfida dei Mondali Svizzera-Camerun. Questo non solo per valutare le condizioni di André-Frank Zambo Anguissa, ma anche per monitorare il centrocampista elvetico Aardon Jashari. Si tratta di un mancino classe 2002 che gioca nel Lucerna e che sembra avere un grande futuro davanti a sé. Il suo innesto rappresenterebbe l’arrivo di un’alternativa a Stanislav Lobotka, oltre che di un promettente giovane da far crescere.