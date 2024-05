Spalletti: “Calciatori come Kvaratskhelia vanno sostenuti e difesi”

Durante un intervento al Corriere della Sera, Luciano Spalletti, il ct della nazionale e ex allenatore del Napoli campione d’Italia si esprime così: “I ragazzi sono molto confusi, cambiare tre allenatori in pochi mesi non ha contribuito a nulla. I giocatori non hanno assorbito niente, ragazzi giovani come Kvaratskhelia vanno sostenuti e difesi mentre sono stati solo confusi da questi caratteri differenti che hanno contribuito alla stagione del Napoli”.

Queste le parole di Mister Spalletti sulla situazione corrente dei partenopei. Una giusta analisi considerando il ruolo che ha ricoperto nell’importante scudetto dello scorso anno.