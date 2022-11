GdS – Forse Scaloni ora sta rimpiangendo il Cholito

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla delle difficoltà al mondiale dell’Argentina: “Chissà se Lionel Scaloni sta rimpiangendo di non aver portato in Qatar un attaccante con le caratteristiche di Giovanni Simeone. Uno che usa la panchina come trampolino e gioca col cuore in mano e la testa lucida. Ma sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. E Giovanni non è tipo da vivere di rimpianti. In questi giorni è in vacanza a Buenos Aires, con la moglie Giulia, e insieme al rilassamento e al riposo meritato ha già ricaricato le batterie per farsi trovare pronto da Luciano Spalletti.”