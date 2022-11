Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le prime fasi del Mondiale Qatar 2022. Alla domanda su questa nuovo format dei lunghissimi minuti di recupero, ha risposto così:



“Si sta andando nella direzione del tempo effettivo. Viene recuperato tutto il tempo non giocato. E’ questa la strada, senza una vera norma, lasciando tutto alla discrezione dell’arbitro. Lo considero molto pericoloso, non si può lasciare così la situazione. Se cambiano i risultati in quei minuti sarebbe un problema. Il tempo effettivo non sarebbe uno scandalo, ma serve una regola. Capisco che si vada incontro alle esigenze della modernità, ma il calcio cambia così“.