CdS – Il Napoli vuole prendere subito Luiz Herinque! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano la promessa brasiliana del Betis Luiz Henrique è finita nel mirino del Napoli, che già per gennaio potrebbe così giocare di anticipo. Henrique è una promessa brasiliana del Betis Siviglia, dove il Napoli ha già fatto la spesa nel 2018, andandosi a prendere Fabian Ruiz a 30 milioni. Esterno offensivo di destra, che però sa distribuire la propria esuberanza anche a sinistra, Luiz Henrique è poliedrico, rientra nei parametri tecnici del Napoli ma pure in quelli anagrafici. E’ entrato nel mirino del club attraverso ciò che ha fatto in questi mesi e anche nel suo passato alla Fluminense, e poi garantisce un ciclo abbastanza lungo”.